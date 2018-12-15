Ev hanımları takı tasarımla mesleki becerilerini artırdı

-Atölyeden görüntü

-El sanatı yapan ve takı tasarlayan kadınlardan detaylar

-Kurs eğitmenin kursiyerlerle ilgilenmesi

-Takı Tasarım Eğitmeni Leyla Güvener ile röportaj

-Kursiyerlerle röportaj

-Türküler eşliğinde el işi yapan kadınlar



( VAN )- Takı kursu ev hanımlarına iş imkanı sağlıyor VAN



- Van’ın Tuşba Belediyesi tarafından Tarihi Van Evleri’nde açılan el sanatları ve takı tasarım kursuna 25 kadın, mesleki becerilerini artırarak iş imkanı elde ediyor. Tuşba Belediyesi tarafından İşKur desteğiyle açılan “El Sanatları ve Takı Tasarım” kursuna Vanlı kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Tarihi Van Evleri’nde açılan kursa katılan 25 kadın kursiyer, hem meslek öğreniyor hem de yaptıkları ürünleri satma fırsatı buluyor. Türküler eşliğinde el emeği göz nuru takıları ve el sanatlarını işleyen hanımlar, tasarımlarıyla büyük beğeni topluyor. Kadınlar açılan kurslarla sosyal aktivitelerini yerine getirirken, ev ekonomilerine de katkı sağlıyor. İHA muhabirine konuşan El Sanatları ve Takı Tasarım Eğitmeni Leyla Güvener, Tuşba Belediyesi bünyesinde açılan kursların kadınlara iş imkanı sunduğunu belirtti.

Çalışmalarına iğne oyasıyla başladıklarını ifade eden Güvener, “Çalışmalarımıza daha sonra kanaviçe ve rokoko stilleriyle devam ettik. Bundan sonra kursiyerlerimizle tarihi takılara yöneleceğiz ama bunun için de gümüş levhalar üzerinde çeşitli şekillerde bulunan malzemeleri elde etmeye çalışıyoruz. Elde edeceğimiz bu levhalarla yeni tasarımlı takılar üretmeyi amaçlıyoruz” dedi.

“Kursiyerler iş yeri açma fırsatı yakalayacak” Kurslar sayesinde mesleki becerilerini artıran kadınların ileri de iş yeri açma fırsatı bulacağını dile getiren Güvener, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu anda 25 öğrencimiz var. Öğrencilerimiz bu işi edindikten sonra alacakları sertifikayla kendilerine bir iş yeri açabilme fırsatı yakalayacak. Kursumuzun Tarihi Van Evleri’nde açılması, öğrencilerimize güzel bir atmosfer sunmaktadır. Bu sayede öğrencilerimiz el sanatlarına daha iyi motive oluyor.” “Kurslar bizim için fırsat oldu” Takı kursunun kadınlara bir özgüven kazandırdığını dile getiren 4 çocuk annesi Handan Aydın isimli kursiyer ise, “Burada takı sanatını öğrenirken, diğer taraftan bir harçlık elde ediyoruz. Bize bu imkanı sunan belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Burada meslek edinirken, ekonomik bir özgürlüğümüz oldu. Çok güzel arkadaşlar edindik. Daha önceleri Tarihi Van Evleri’ne ilk gezdiğim zaman burada böyle bir kursun açılmasını çok istemiştim” diye konuştu.

Ebru Can isimli bir diğer kursiyer de kursta güzel takılar tasarladıklarını belirterek, kendilerine bu imkanı sunan Tuşba Belediyesine teşekkür etti. (YLM-ŞAK-

