Ev hanımları kurdukları müzik korosuyla ihtiyaç sahiplerine el uzatıyor - ORDU
- Konserden detaylar - Koro üyelerinden detaylar - Ordu Kadını Güçlendirme Derneği Başkanı Mihriban Yuva'nın konuşması - Koro üyesi kadınların açıklamaları ORDU (AA) - Ordu 'da sosyal sorumluluk projesi kapsamında müzik korosu kuran ev hanımları, verdikleri konserlerden elde ettikleri gelirleri sığınma evlerinde kalan kadınlar başta olmak üzere diğer ihtiyaç sahibi ailelere bağışlıyor. Ordu Kadını Güçlendirme Derneği sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi kadınlara katkı sağlamak amacıyla tamamı gönüllü ev kadınlarından oluşan Türk Sanat Müziği Korosu kurdu.Yaklaşık 6 ay boyunca özveriyle çalışan kadınlar Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde verdikleri konserlerden elde ettikleri gelirle ihtiyaç sahiplerine el uzatıyor.Haftanın belirli günlerinde Koro Şefi Mustafa Bülbül'le sahne alan 20 kadın tüm eserleri başarı ile seslendirirken davetlilerden büyük alkış alıyor. Ordu Kadını Güçlendirme Derneği Başkanı Mihriban Yuva, gazetecilere yaptığı açıklamada, koro sayesinde birçok ev hanımının mikrofonla ilk defa tanıştığını söyledi.
Koronun büyük bir özveri ile kurulduğunu belirten Yuva, "Konserlerden elde edilen gelirler başta sığınma evi ve cezaevinde kalan kadınlar olmak üzere ihtiyaç sahiplerine bağışlanıyor." dedi. Yuva, daha önceki elde ettikleri gelirle Ordu 'daki cezaevinde emzirme odası döşettiklerini belirterek, bundan sonrada benzer yardımları yapacakları kaydetti. Haftanın belirli günlerinde sahnede olmaya devam edeceklerini de vurgulayan Yuva, "Amacımız sattığımız bu biletlerden muhtaç olan kadınlara yardımcı olmak bir nebzede olsa yaralarını sarmaktır. Bunun için herkesi konserlerimize ilgi gösterip gelmelerini bekliyoruz." diye konuştu. Koroda yer alan ev hanımları da sosyal sorumluluk projesinde yer aldıkları için çok mutlu olduklarını, tüm eserleri içtenlikle seslendirdiklerini söyledi.