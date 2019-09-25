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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ev hanımı ücretsiz kurslar sayesinde mutfağını pastaneye dönüştürdü

Ev hanımı ücretsiz kurslar sayesinde mutfağını pastaneye dönüştürdü

Ev hanımının mutfaktaki çalışmalarından görüntü

Tron Doğum Günü Aile Ekonomisi 

-Güngör ile röportaj
-Pastayı paketleme anları

( KOCAELİ )- Aldığı eğitimlerle butik pastalar yaparak kendi işinin patronu oldu KOCAELİ

- Kocaeli’de 2 sene boyunca kursa giderek evinde butik pasta üretimine başlayan ev hanımı, ürettiği pastalarla çevresindeki özel günleri tatlandırarak ev ekonomisine katkı sağlıyor. Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Kübra Güngör, katıldığı kurs ve azmi ile kendi mutfağını, aile ekonomisine katkı sunan pastaneye dönüştürdü. 34 yaşındaki Güngör, boş zamanlarında kendini geliştirmek amacıyla başladığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) pastacılık eğitimleriyle, butik pastalar üretimine başladı.
Evinin mutfağında ürettiği pastalarla, insanların mutlu günlerini tatlandıran Güngör, patronu olduğu işiyle de evine ekonomik katkı sağlıyor. İki sene boyunca pastacılık branşında eğitim alan Güngör, eğitimler sırasında hedeflediği pastacı olma fikrine mutfağında kavuştu. Derslerini aksatmadan eğitimlerini başarı ile tamamlayan Güngör, aldığı sertifika ile mutfağına girerek birbirinden güzel butik pastalar üretmeye başladı.
Yaptığı pastaları ilk olarak arkadaş çevresinde tanıtan Güngör, gelen yoğun talep üzerine yeteneğini kazanca dönüştürdü. Çevresinde kendisini tanıyanlardan başta doğum günü olmak üzere özel günler için pasta sparişlerini alan Güngör, yaptığı rengarenk pastalarla en fazla çocukları sevindiriyor. Yakaladığı başarının tesadüf olmadığını söyleyen Kübra Güngör, “KO-MEK’te son derece kaliteli bir eğitim aldım. Pastacılık konusunda bize bilmemiz gereken bütün teknikler öğretildi. Ganaj, krema, butik ve cup keklerin yapımının yanı sıra, pastane poğaçası ve börekler yapmayı öğrendik. Hocalarımız tüm bunları bize gerekli teknikler doğrultusunda gösterdi. Orada öğrendiklerimle bugün çok sevilen ürünler ortaya çıkarıyorum. Kimse evde boş oturmasın. KO-MEK’te herkese yönelik onlarca branş var. Herkesi bu kurslara katılmaya ve üretmeye davet ediyorum” dedi.

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