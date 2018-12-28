Ev eşyası taşıyan kamyondan 14 kilo 400 gram eroin çıktı

--Polis ekiplerinin eroin bulması



( KOCAELİ ) -- Çelik kazaya eroin zulalayan 5 kişi gözaltına alındı KOCAELİ



- Kocaeli’nde polis ekipleri tarafından durdurulan ev eşyası yüklü kamyonette yapılan aramada çelik kasaya zulalanmış halde 14 kilogram 400 gram eroin ele geçirildi. Olay Kocaeli TEM Otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Doğu illerinden uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı tespiti üzerine bir kamyonu takibe aldı. Ev eşyası yüklü olan kamyonu Kocaeli TEM Otoyolu Gültepe mevkiinde durduran ekipler, aracı emniyetin otoparkına çekti. Burada Narkotik ekiplerince kamyonda yapılan aramalarda, araçtaki eşyalar arasında bulunan çelik kasaya zulalanmış, 28 paket halinde 14 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. 5 şüphelinin gözaltına alındığı olay hakkında inceleme başlatıldı. (KT-GY

