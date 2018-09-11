Ev eşyası taşıyan kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - KONYA
- Kazanın olduğu yerden görüntü - Kaza yerine saçılmış ev eşyalarından görüntü Konya 'da ev eşyası taşıyan kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralıKONYA (AA) - Konya 'nın Seydişehir ilçesinde ev eşyası taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mustafa Uzun idaresindeki ev eşyası yüklü 47 DH 363 plakalı kamyon, Seydişehir - Antalya karayolunun 9'uncu kilometresinde devrildi.Kazada sürücü Uzun, olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki Ramazan Düzcan (42) ağır yaralandı.Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Düzcan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.