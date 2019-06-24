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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
'Ev diye aldık mezar çıktı'

'Ev diye aldık mezar çıktı'

Binadan görüntü

Evrese Kaymakamlık Nadan Apartman Yöneticisi Çökme Tehlikesi 

-Bina sakinlerinin konuşması

( ORDU ) "Ev diye aldık mezar çıktı"- Çökme tehlikesi yaşayan 10 katlı binanın sahipleri mağdur ORDU

- Ordu’nun Fatsa ilçesinde 16 daireden oluşan 10 katlı bir apartmanın taşıyıcı kolonlarında oluşan çatlaklardan dolayı çökme tehlikesine karşı yaklaşık 3 ay önce tahliye edilmesinin ardından ailelerin mağdur bekleyişi devam ediyor. Fatsa ilçesinde Fatih Mahallesi Orhan Veli Sokak’ta yer alan 10 katlı apartmanının taşıyıcı kolonlarında çatlaklar olduğu için evlerini boşaltmak zorunda kalan bina sakinleri ilk olarak otellerde konaklarken sonrasında ise kaymakamlık yardımıyla kiralık dairelere yerleştirildi. 3 ay süren süreç sonunda çok yorulduklarını ve mağdur bekleyişlerinin devam ettiğini belirten apartman sakinleri, mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini istedi. Olayın sorumlularını aradıklarını ve mahkeme sürecinde olduğunu belirten apartman yöneticisi Sinan Çakır, “Mart ayından bu zamana kadar binada oluşan ciddi hasardan dolayı kaymakamımız binanın boşaltılması yönünde talimat vererek evlerimizden ayrıldık. Fatsa Belediyesi tarafından mühürlendi binamız ve gerekli yardımların yapılması için yetkililer ilgili yerlere talimat verdiler. Valimize sorunumuzu bildirdik, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri buraya gelerek incelemelerde bulundu. Binamızda 17 kalemde eksik bulundu. Binanın iki tane taşıyıcı ana kolonu eksik, 60 santim kalınlığında olması gereken çevresel perdeleri yok, yine 80 santim kalınlığında olması gereken arka taraf perde betonu yok. Burada 990 m3 hafriyat çekilmesi gerekirken 5500 m3 hafriyat çekilmiş ve burada fazla katlar oluşturulmuş. Buraya izin veren sorumluların hesap vermesini talep ediyoruz. Yaşam şartlarımız düştü ve gerçekten çok zor şartlar altında hayatımızı devam ettiriyoruz. Rica ediyoruz sesimizi duysunlar ve bu ailelere sahip çıksınlar” dedi.
Apartman sakinlerinden Şaduman Bayındır, “Ev diye aldık mezar çıktı. Belki de çökse binamız bugün hayatta olmayacaktık. Şuan için kiradayız. Bizler evimizi geri istiyoruz” diye konuştu.

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