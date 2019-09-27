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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Ev anahtarıyla otomobil çalan hırsızlık zanlıları yakalandı - ANKARA

Ev anahtarıyla otomobil çalan hırsızlık zanlıları yakalandı - ANKARA

- Zanlıların emniyetten çıkarılması - Zanlıların hırsızlık için kullandığı anahtarlarANKARA (AA) - Başkentte ev kapısı anahtarı kullanarak 10 otomobili çaldıkları iddia edilen 9 zanlıdan 5'i tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, kentte 10 günde 10 otomobilin çalınmasına ilişkin soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.Çeşitli ilçelerdeki otomobil hırsızlıklarına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla geniş çaplı çalışma yapan ekipler, suça karıştıkları öne sürülen 9 şüpheliyi gözaltına aldı. - Otomobilleri ev anahtarıyla çalmışlarŞüphelilerin, otomobilleri kontak anahtarı olmadan, ev kapısı anahtarı ve törpü kullanarak çaldıkları belirlendi.Adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.K, E.D, H.Ö, A.K. ve F.Ö. cezaevine gönderildi.

Akalan Hırsız 

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