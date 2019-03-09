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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Eurovision'un İsrail'de yapılacak olması İsveç'te protesto edildi - STOCKHOLM

Eurovision'un İsrail'de yapılacak olması İsveç'te protesto edildi - STOCKHOLM

- Protestodan detaylarEurovision'un İsrail'de yapılacak olması İsveç'te protesto edildi - İsveçli aktivist Anders Lundberg: - "İsrail, Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yasadışı toprak işgallerinin arkasında bulunan gerçek yüzünü; ışıltılar, parıltılar içerisinde gizleyerek, sevimli bir rol çalma peşinde. Buna izin verilmemesi gerekir"STOCKHOLM (AA) - Eurovision şarkı yarışmasının, bu yıl İsrail'in başkenti Tel Aviv'de mayıs ayında yapılacak olması İsveç'te protesto edildi.Filistin'in mücadelesine destek veren İsveçli aktivist ve akademisyenlerin kurduğu Stockholm Filistinliler Derneği tarafından Segeltorg Meydanı'nda düzenlenen eylemde, ''Yarışmayı boykot ve Filistinlere destek'' çağrısı yapıldı.Protesto eylemini organize edenlerden Stockholm Filistinliler Derneği üyesi aktivist Anders Lundberg, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eurovision'u dünyaya canlı yayınlayacak olan İsrail devlet televizyonu KAN'ın, 500 İsrail askeri için bilet ayırdığını ileri sürerek, "Siyasi içeriği olmayan bir şarkı yarışmasında 500 askerin ne işi var?" değerlendirmesinde bulundu."Ölüm kusan İsrail askerlerinin önünde, sanatçıların performans sergilemesinin hiç etik olmadığına" dikkati çeken Lundberg, ''Çocuk ve kadınlar olmak üzere Filistinlileri rutin şekilde öldüren İsrail askerlerinin önünde sanatçılar performans sergileyecek. Bunu bütün dünya da canlı izleyecek. Buna yayıncı televizyonların ve sanatçıların alet olmaması gerekir." diye konuştu.
Yarışmanın, İsrail tarafından kesinlikle siyasi bir amaç için kullanılacağına işaret eden Lundberg, ''İsrail, Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yasadışı toprak işgallerinin arkasında bulunan gerçek yüzünü; ışıltılar, parıltılar içerisinde gizleyerek, sevimli bir rol çalma peşinde. Buna izin verilmemesi gerekir." dedi.

Televizyon Canlı Yayın Şarkı Yarışması Devlet Televizyonu Protesto 

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