'Euro Hockey Club Challenge III 2019 Men' Alanya'da yapılıyor



- Avrupa Hokey Federasyonu ile Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen ve Alanya’nın ev sahipliği ile gerçekleştirilen Euro Hockey Club Challenge III 2019 Men yapılıyor. Avsallar Olimpik Hokey Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye temsilcisi ve şampiyonanın ev sahibi Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü, Ukrayna’dan Zytomyrskyiv, Macaristan’dan Soroksari, Bulgaristan’dan Akademik Sofia, Norveç’ten Furuset, Slovenya’dan Predanovci takımları mücadele ediyor. Şampiyona 10 Haziran Pazartesi günü yapılacak olan ödül töreni ile sona erecek.

