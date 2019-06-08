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08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
'Euro Hockey Club Challenge III 2019 Men' Alanya'da yapılıyor

'Euro Hockey Club Challenge III 2019 Men' Alanya'da yapılıyor

Müsabakalardan görüntüler

- "Euro Hockey Club Challenge III 2019 Men" Alanya'da yapılıyor ANTALYA

Dera Ödül Töreni Urus Şampiyon 


- Avrupa Hokey Federasyonu ile Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen ve Alanya’nın ev sahipliği ile gerçekleştirilen Euro Hockey Club Challenge III 2019 Men yapılıyor. Avsallar Olimpik Hokey Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye temsilcisi ve şampiyonanın ev sahibi Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü, Ukrayna’dan Zytomyrskyiv, Macaristan’dan Soroksari, Bulgaristan’dan Akademik Sofia, Norveç’ten Furuset, Slovenya’dan Predanovci takımları mücadele ediyor. Şampiyona 10 Haziran Pazartesi günü yapılacak olan ödül töreni ile sona erecek.
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