ETÜ'de rektörlük devir teslim töreni - ERZURUM Haberi
- Salonun iç genel planı - Prof. Dr. Muammer Yaylalı'nın yapılan çalışmalar hakkında yaptığı sunumu - Plaket sunumu - Prof. Dr. Çakmak'ın konuşmasıERZURUM (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Bülent Çakmak, görevi Prof. Dr. Muammer Yaylalı'dan devraldı.ETÜ Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda devir teslim töreni düzenlendi. Rektörlük görevini devreden Prof. Dr. Yaylalı, bugüne kadar yaptığı çalışmaları anlatarak, Çakmak'a yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.Yeni rektör Prof. Dr. Çakmak ise üniversitelerin eğitim ve araştırma üzerine kurulduğunu söyledi.
Teknolojinin hızla gençlerin hayatında yayılmaya başladığını ve üniversitelerin de bu gelişime ayak uydurması gerektiğini anlatan Çakmak, kamu - sanayi - üniversite iş birliğinin iyi noktaya getirilmesi için çaba sarf edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.Törende, Yaylalı, rektör Çakmak'a cübbe giydirerek, çiçek takdim etti.