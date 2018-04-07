ETO’da başkanlık seçimi için oy kullanımı başladı İzle

-Erdoğan Tekgöz ile röp.

-Metin Güler ile röp.

-Seçim alanından detaylar



( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR



- Eskişehir Ticaret Odası (ETO) seçimleri sabah erken saatlerde başladı.

Ayhan Sezer, Erdoğan Tekgöz ve Metin Güler'in başkan olmak için yarışacağı ve saat 09:00’da başlayan seçimlerde 55 sandıkta 10 bin 500 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Seçimde 93 meclis üyesi ve 226 komite üyesi üyelerin oyları ile belirlenecek. Oy verme işlemi ise akşam saat 17:00’da tamamlanacak. Daha sonra kullanılan oyların sayım işlemi başlayacak ve çıkacak sonuca göre ETO’nun yeni başkanı belli olacak. “Emeklerimiz çalınsın istemiyoruz” Seçimin sağlıklı yapılamadığını ifade eden başkan adaylarından Ayhan Sezer, “ETO seçimlerinin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Seçimde şu an kargaşa yaşanıyor. Seçim çalışmaları koridorlarda yapılıyor. Koridorların bir an önce boşaltılması gerekiyor. Seçim sağlıklı ilerlemiyor. Demokratik hakkın doğru kullanılması gerekir. Koridorlarda değil, okul bahçesinde seçim çalışması yapılmalıdır. Emeklerimiz çalınsın istemiyoruz. Seçimi kazanırsak Eskişehir ticaretine katkı sağlamak istiyoruz” dedi.

“Eskişehirimizin ticaretinin geleceğini belirliyoruz” Eskişehir Ticaret Odası seçimleri için sekiz aydır çalıştıklarını belirten Erdoğan Tekgöz, “Bugün, uzun süredir çalıştığımız bir süreç sonuçlanıyor. Sekiz aydır çalışıyoruz ve bugün bütün üyelerimizin takdiri ile Eskişehirimizin ticaretinin geleceğini belirliyoruz. Gayet güzel bir seçim atmosferi yaşıyoruz. Sonuçlar istediğimiz gibi olursa daha da keyifli oluruz. Birçok projemiz var. İlk olarak; evrakı ayağına götürme, online evrak, sağlık sigortası, eğitim bursu ve en önemlisi yaşam merkezi projemiz var. 10 bin 500 katılımcı var ama bu rakamın 8 bin civarında kalacağını düşünüyorum ” ifadelerini kullandı. “ 'Nerede kalmıştık?' diyerek çalışmalara başlayacağız” Seçimin rekabet içerisinde geçmesini beklediklerini ifade eden Metin Güler de, şeçim ile ilgili şu ifadeleri kaydetti: “Gayet güzel bir seçim atmosferi var. Üyelerimiz güzel bir katılım gösteriyor. 17:00’da sandıklar açılacak. Umarım bu seçim şehrimize ve camiamıza hayırlı olur. Yapmış olduğumuz çalışmalara göre 7 bin 500 katılımcı bekliyoruz. Ekibimle beraber bu işe talip oldum. Seçimi kazanırsak ‘Nerede kalmıştık?’ diyerek çalışmalara başlayacağız. ”

