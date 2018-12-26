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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Etna Yanardağı Çevresinde Meydana Gelen Depremde Yaralı Sayısı 10’a Yükseldi

Etna Yanardağı Çevresinde Meydana Gelen Depremde Yaralı Sayısı 10’a Yükseldi

Sarsıntı esnasında evden görüntüler,

Deprem Bild Aria Gökyüzü İtalya 

-Hasar gören bölgeler,
-detay,

( MİLANO ) - Etna Yanardağı çevresinde meydana gelen depremde yaralı sayısı 10’a yükseldi MİLANO

- İtalya’da yeniden faaliyete geçen Etna Yanardağı çevresinde meydana gelen 4.8 büyüklüğünde depremde yaralı sayısının 10’a yükseldiği bildirildi.
Arama kurtarma ekipleri ise 15 bina ve bir kilisenin hasar aldığını duyurdu. İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nın eteklerinde bulunan Katanya şehri ve çevresi yerel saatle 03.19'da 4.8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Yerin 1 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklanan depremde en az 10 kişinin yaralandığı bildirildi.
Arama kurtarma ekipleri ise 15 bina ve bir kilisenin hasar aldığını açıkladı.
Maria Santissima del Carmelo di Pennisi kilisesinin çanı yıkılırken 'Deprem Koruyucu Aziz' olarak bilinen Sant'Emidio heykelinin de yerle bir olduğunu söyledi.

Katanya-Messina A18 otoyolu ise oluşan çatlaklar nedeniyle ulaşıma kapandı. Yetkililer, yanardağın yakınlarında yaşayan halkı bölgeyi tahliye etmeleri konusunda uyardı. Etna Yanardağı pazartesi günü yeniden faaliyete geçmiş, yanardağda gerçekleşen patlamanın etkisiyle 3 saat içinde en az 750 yer sarsıntısı kaydedilmişti. Olayın ardından gökyüzünü kaplayan yoğun duman bulutu nedeniyle Katanya Havalimanı'nda uçuşlar askıya alınmıştı.
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