Etna Yanardağı Çevresinde 4.8 Büyüklüğünde Deprem: 2 Yaralı

- İtalya’da yeniden faaliyete geçen Etna Yanardağı çevresinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 2 kişinin yaralandığı bildirildi. İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki Etna Yanardağı'nın bulunduğu Katanya ilinde yerel saatle 03.19’da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 2 kişinin yaralandığını belirten yetkililer, yanardağın yakınlarında yaşayan halkı bölgeyi tahliye etmeleri konusunda uyardı. Etna Yanardağı pazartesi günü yeniden faaliyete geçmiş, yanardağda gerçekleşen patlamayla birlikte 3 saat içinde en az 750 yer sarsıntısı kaydedilmişti. Olayın ardından gökyüzünü kaplayan yoğun duman bulutu nedeniyle Katanya Havalimanı’nda uçuşlar askıya alınmıştı.