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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Etkisiz hale getirilen terörist arananlar listesinde çıktı Haberi

Etkisiz hale getirilen terörist arananlar listesinde çıktı Haberi

FOTO VE ARŞİV

( BİNGÖL ) BİNGÖL


İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bingöl Karlıova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca, 20 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, 300 bin TL ödülle Terörden Arananlarda Gri Liste’de yer alan 'Kawa' kod adlı Sezer Işık olduğu tespit edilmiştir."
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