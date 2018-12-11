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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Etkili sağanak ve rüzgar - ZONGULDAK

Etkili sağanak ve rüzgar - ZONGULDAK

- Genel görüntüler Zonguldak 'ta sağanak ve rüzgar - Hızı saatte 31 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı, dalgaların boyu 6 metreyi bulduZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ta etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.Rüzgar nedeniyle Karadeniz'de yüksekliği 6 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.Saatteki hızı 31 kilometreye ulaşan rüzgar sonucu, balıkçılar ve Ro - Ro gemileri denize açılamadı.Bu arada yetkililer, sağanak ve şiddetli rüzgarın aralıklarla sürmesinin beklendiğini bildirdi.

Bild Şiddetli Rüzgar 

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