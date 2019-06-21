Etkili sağanak trafikte aksamalara neden oldu - KOCAELİ Haberi
- Genel görüntülerKocaeli'de etkili sağanak trafikte aksamalara neden olduKOCAELİ (AA) - Kocaeli'de etkili olan sağanak nedeniyle D - 100 kara yolundaki ulaşım güçlükle sağlanıyor.Kara yolunun Kocaeli istikameti Yeni Eşme mevkisinde yağış nedeniyle dere taşması sonucu 2 alt geçitte su baskınları yaşandı.Bazı bölgelerinde kısmi su basmaları görülen kara yolunda trafik her iki yönden kontrollü olarak sağlanıyor.Bu arada, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul - Ankara yönündeki İzmit Doğu - Adapazarı kavşakları arasındaki üst yapı çalışmaları dolayısıyla trafik akışı, 22 Temmuz tarihine kadar 06.30 - 18.30 saatleri arasında durdurulmuştu.
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