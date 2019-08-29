Etkili sağanak - MUĞLA

- Muğla 'da sağanak etkili oldu - Yağıştan detay görüntü Muğla 'da sağanak etkili olduMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Menteşe ilçesinde sağanak etkili oldu.Sağanak nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Sürücülerin de zor anlar yaşadığı ilçede, trafikte yoğunluk oluştu.Sağanağın dinmesini bekleyen bazı kişiler de kapalı alanlarda bekledi.Bölgede yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.
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