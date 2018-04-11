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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Etkili olan sağanak ve dolu, hasara ve taşkına sebep oldu - KİLİS Video

Etkili olan sağanak ve dolu, hasara ve taşkına sebep oldu - KİLİS Video

- Kilis 'te etkili olan sağanak ve dolu yağışı - Vatandaşların yerleşim yerlerinde biriken dolu kütlesini temizleme çalışması - Polatbey köyündeki caminin yıkılan istinat duvarı - Polatbey Köy Muhtarı Mustafa Kösyanlı'nın konuşması - İş makinesi ile tıkanan su kanallarının açılması - Kürtüncü Köyü sakini İsmail Öztürk'ün konuşması - Evlerin arasından akan su Kilis 'te sağanak ve dolu - Kent genelinde etkili olan yağışlar nedeniyle bazı köylerde taşkın yaşandıKİLİS (AA) - Kilis 'te etkili olan sağanak ve dolu, bazı köylerde taşkınlara neden oldu.Akşam etkili olmaya başlayan sağanak ve dolu, etkisini yer yer artırdı. Yağışlar nedeniyle bazı köy yolları sel suları nedeniyle kapandı.Bu sırada bazı ev ve iş yerlerinin yanı sıra ahırlarla kamu binalarını da su bastı. Tarım arazilerinin zarar gördüğü köylerden Polateli ilçesine bağlı Polatbey köyündeki caminin de istinad duvarı yıkıldı.Su baskınlarının yaşandığı köylerde tedbir amaçlı elektrikler kesilirken, iş makineleri de tıkanan dere yataklarının açılması için çalışma başlatıldı.Bölgede hasar tespit çalışmalarına da başlandı.Polatbey Köy Muhtarı Mustafa Kösyanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatında görmediği bir şekilde dolu yağışıyla karşılaştığını belirtti.
Yağışın ardından köy halkının evlerinden dışarıya çıkamadığını ifade eden Kösyanlı, köyde yaklaşık 50 ahırın sular altında kaldığını ve birçok küçük baş hayvanın telef olduğunu söyledi.

Kürtüncü Köyü sakini İsmail Öztürk ise etkili olan yağmur ve dolunun tüm mahsullerini zarar verdiğini belirterek, yetkililerden yardım istedi.

Muhabir İstinat Duvarı Dolu Yağışı Köy Yolları Hasar Tespit 

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