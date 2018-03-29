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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Etiyopyalı Yusuf vahşi sırtlanları eliyle besliyor - HARAR İzle

Etiyopyalı Yusuf vahşi sırtlanları eliyle besliyor - HARAR İzle

- Ahmet Yusuf'un sırtlanları beslemesi - Yerli ve yabancı turistlerin Ahmet Yusuf'un yanına oturarak sırtlanları beslemesi - Sırtlanların et yemesi Etiyopya ’nın tarihi şehri Harar'da halk, sırtlanlarla iç içe yaşıyor.Gündüz şehrin etrafındaki dağlık bölgelerde yaşayan sırtlanlar, geceleri karınlarını doyurmalarına alıştıkları yöre halkına yaklaşıyor.Kent sakinlerinin bir kısmı, sırtlanlarla kurduğu dostluk nedeniyle hayvanları besliyor bir kısmı da turistlerin ilgisini çekerek para kazanmaya çalışıyor.Sırtlanlarla dostluk kuran 23 yaşındaki Ahmet Yusuf, geçimini de bu dostluktan sağlıyor.Gün battıktan sonra Harar’ı kuşatan surların ardındaki bir arazide "mesaisine" başlayan Yusuf, vahşi sırtlanları elleri ve ağzıyla besliyor.Yerli ve yabancı turistler de bazen ürkütücü olan bu manzaraya büyük ilgi gösteriyor. Bazı turistler, Yusuf’un beslediği hayvanlara yaklaşma cesaretinde de bulunuyor.

Yabancı Turist Cesar Hayvan 

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