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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
'Etiyopya Halkları Günü' dans ve kahveyle kutlandı - ADDİS ABABA

'Etiyopya Halkları Günü' dans ve kahveyle kutlandı - ADDİS ABABA

"Etiyopya Halkları Günü" dans ve kahveyle kutlandı - ADDİS ABABA - Etiyopya Milletleri Milliyetleri ve Halkları Günü kutlamaları - Meskel Meydanı'nda başlayan kutlamalara katılanlara yiyecek ve kahve ikram edilmesi - Geleneksel kıyafetleriyle kahve ikram eden kadınlarEtiyopya'da her yıl düzenlenen Etiyopya Milletleri, Milliyetleri ve Halkları Günü kutlamaları bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.Başkent Addis Ababa 'daki Meskel Meydanı'nda başlayan ve ülke çapında hafta sonuna kadar devam etmesi beklenen etkinliklere farklı etnik gruplardan binlerce kişi katıldı.
Geleneksel kıyafetleriyle meydana akın eden halk, farklı yörelere özgü müziklerle hep birlikte dans etti.Alanda yapılan konuşmalarda, son dönemde etnik çatışmaların görüldüğü ülke için barış ve birlik mesajları verilirken, yaklaşık 10 bin kişiye kahve ikram edildi.Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Etiyopya Halk Günü, 80'den fazla farklı etnik gruba ev sahipliği yapan Etiyopya'da başta Addis Ababa olmak üzere birçok şehirde kutlanıyor.

Hafta Sonu Çatışma 

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