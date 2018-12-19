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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Etiyopya eski Cumhurbaşkanı Woldegiorgis son yolculuğuna uğurlandı - ADDİS ABABA Haberi

Etiyopya eski Cumhurbaşkanı Woldegiorgis son yolculuğuna uğurlandı - ADDİS ABABA Haberi



: - Cenaze töreni - Cenaze törenine katılan Etiyopyalılar ve üst düzey devlet yetkilileri - Cenazenin resmi törenle Millenium Salonu'na getirilmesi ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya, hafta sonu hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Girma Woldegiorgis'i son yolculuğuna uğurladı.Woldegiorgis'in ölümü üzerine bugün ülkede ulusal yas ilan edilirken, bayraklar yarıya indirildi. Eski cumhurbaşkanının cenaze törenine Etiyopyalılar ve üst düzey devlet yetkilileri yoğun katılım gösterdi.Naaşı halkın görebilmesi için başkent Addis Ababa 'daki ana güzergahlardan Millenium Salonu'na getirilen Woldegiorgis, daha sonra Kutsal Teslis Katedrali'ne taşınacak.2001 - 2013 döneminde cumhurbaşkanlığı yapan 1924 doğumlu Woldegiorgis, tedavi altında olduğu askeri hastanede cumartesi günü hayata gözlerini yummuştu.

Hafta Sonu Cumhurbaşkanlığı Resmi Tören Cumhurbaşkanı Askeri Hastane 

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