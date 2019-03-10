Etiyopya'da yolcu uçağı düştü - ADDİS ABABA

: - Yolcu uçağının düştüğü alandan detaylar - Enkaz kaldırma çalışmalarından detaylar - Yetkililerin bölgede inceleme yapmasından detaylarADDİS ABABA (AA) - Etiyopya Havayollarına ait bir yolcu uçağı, Kenya'nın başkenti Nairobi'ye yaptığı uçuş sırasında düştü. Addis Ababa 'nın 50 kilometre güneyinde Debre Zeit yakınında meydana geldiği belirtildi. Yetkililer kazanın yaşandığı alanda incelemelerde bulundu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım