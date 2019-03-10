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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Etiyopya'da yolcu uçağı düştü - ADDİS ABABA

Etiyopya'da yolcu uçağı düştü - ADDİS ABABA



: - Yolcu uçağının düştüğü alandan detaylar - Enkaz kaldırma çalışmalarından detaylar - Yetkililerin bölgede inceleme yapmasından detaylarADDİS ABABA (AA) - Etiyopya Havayollarına ait bir yolcu uçağı, Kenya'nın başkenti Nairobi'ye yaptığı uçuş sırasında düştü. Addis Ababa 'nın 50 kilometre güneyinde Debre Zeit yakınında meydana geldiği belirtildi. Yetkililer kazanın yaşandığı alanda incelemelerde bulundu.

Yolcu Uçağı Başkent 

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