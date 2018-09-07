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07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
Etiyopya'da ölü bulunan başmühendisin intihar ettiği ortaya çıktı - ADDİS ABABA

Etiyopya'da ölü bulunan başmühendisin intihar ettiği ortaya çıktı - ADDİS ABABA



: - Etiyopya Federal Polis Komiseri Zeynu Jamal'ın yetkililerle birlikte basın açıklaması düzenlemesi - Açıklamayı takip eden basın mensupları Etiyopya ’da aracında başından vurulmuş halde bulunan, Hedasi Barajı projesinden sorumlu başmühendis Simegnew Bekele’nin intihar ettiği ortaya çıktı. Etiyopya Federal Polis Komiseri Zeynu Jamal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, temmuz ayında başkent Addis Ababa'nın Meskel Meydanı'nda aracında ölü bulunan Bekele’nin yapılan soruşturma sonrası intihar ettiğinin belirlendiğini söyledi.

Araçta bulunan silahın Bekele'ye ait olduğunun anlaşıldığını kaydeden Jamal, Bekele'nin sağ kulağının arkasından giren kurşunun silahla uyumlu olduğunu ifade etti.
Etiyopya ’nın tanınan ve sevilen simalarından Bekele’nin ölümü halkı hüzne boğarken, suikast şüphesiyle gösteriler düzenlenmişti.Enerji ihtiyacının çoğunu hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya , Nil Nehri üzerine inşa ettiği Hedasi Barajı sebebiyle Mısır ile uzun süredir gerginlik yaşıyor.Tamamlandığında 6 bin megavatlık elektrik üretmesi öngörülen barajın toplam maliyetinin yaklaşık 4,8 milyar dolar olacağı belirtiliyor.

Milyar Dolar Basın Açıklaması Başkent Hidroelektrik Basın Mensupları 

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