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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Etiyopya'da koalisyon seçimleri gelecek yıl yapmakta kararlı - ADDİS ABABA

Etiyopya'da koalisyon seçimleri gelecek yıl yapmakta kararlı - ADDİS ABABA

- Başbakan Abiy Ahmed'in konuşması Etiyopya 'da koalisyon seçimleri gelecek yıl yapmakta kararlı - Başbakan Abiy Ahmed: - "Bazı gruplar seçimlerin ertelenmesi, bazı gruplar ise zamanında yapılması görüşünü savunuyor. Seçimlerin planlandığı gibi 2020 yılında yapılması konusunda iktidar koalisyonu kararlı"ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, genel seçimlerin planlandığı gibi gelecek yıl yapılması için "kararlı" olduklarını söyledi.

Başkent Addis Ababa'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Ahmed, etnik ve siyasi kargaşalar nedeniyle erteleneceği ileri sürülen seçimlerin planlandığı gibi gelecek yıl içinde yapılacağını belirtti.
Ahmed, "Bazı gruplar seçimlerin ertelenmesi, bazı gruplar ise zamanında yapılması görüşünü savunuyor. Seçimlerin planlandığı gibi 2020 yılında yapılması konusunda iktidar koalisyonu kararlı." dedi.
Konuya ilişkin siyasi partiler ve kamu temsilcileriyle görüşmeler yapılacağını ifade eden Ahmed, koalisyonda yer alan Tigray Halkı Kurtuluş Cephesi (TPLF) ve Amhara Demokratik Partisi (ADP) arasındaki söz düellosunun dünya siyasetinde sıradan bir şey olduğunu vurguladı.Ahmed, ülkenin Güney eyaletindeki Sidama etnik grubunun bağımsız bir eyalet olmak için istediği referandumun ise Ulusal Seçim Komisyonu'nun belirleyeceği bir tarihte olacağı bilgisini verdi.Amhara eyaletinde yaşanan darbe girişiminin soruşturmasına ilişkin de açıklamalarda bulunan Ahmed, şimdiye kadar gözaltına alınan 355 kişiden 121'inin serbest bırakıldığını kaydetti.
Muhalif partilerin gelecek yıl yapılması için ısrar ettiği genel seçimlerin ülkede güvenlik alanında yaşanan sıkıntılar nedeniyle gelecek yıl yapılamayacağı ileri sürülüyor.Ülkedeki iktidar koalisyonu Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesi (EPRDF), TPLF, Oromo Demokratik Partisi (ODP), ADP ve Güney Etiyopya Halkları Demokratik Hareketinden (SEPDM) oluşuyor.

Genel Seçimler Siyasi Partiler Siyasi Parti Darbe Girişimi Basın Mensupları 

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