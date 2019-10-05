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05 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Etiyopya’da “Irreecha' Festivali - ADDİS ABABA

Etiyopya’da “Irreecha' Festivali - ADDİS ABABA

Etiyopya’da “Irreecha" Festivali - ADDİS ABABA - Başkent Addis Ababa ’da düzenlenen "Irreecha" festivaline katılan Etiyoplalılar - Yerel kıyafetleriyle etkinlik alanında toplanan yüzlerce kişi - Otları ıslatan OromolarADDİS ABABA (AA) - Etiyopya'daki en kalabalık etnik grup olan Oromolar, “Irreecha" festivalini kutladı. Başkent Addis Ababa ’da düzenlenen ve “Irreecha” olarak adlandırılan şükran bayramı etkinliklerine binlerce Etiyopyalı katıldı.
Yerel kıyafetleri ile etkinliğe katılan Oromolar neşe ile dans etti.

Kalaba Alabalık Festival 

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