Etiler’de yakalanan suç makinesi adliyeye sevk edildi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Etiler'de polis ekiplerinde kaçarken 3 araca çarptıktan sonra kıskıvrak yakalanan suç makinesi Ali Ü. adliyeye sevk edildi. İstanbul’da “Mala zarar verme”, “Konut dokunulmazlığı” ve “oto hırsızlığı” gibi suçlardan 15 farklı aranması ve çok sayıda suç kaydı bulunan 23 yaşındaki Ali Ü. dün öğlen saatlerinde polislerden kaçarken Etiler’de 3 araca çarptı. Yanındaki iki erkek ve bir kadınla olay yerinden taksiye binerek kaçan Ali Ü. yakınlardaki bir benzinlikte Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

