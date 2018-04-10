Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Etiler’de yakalanan suç makinesi adliyeye sevk edildi

Etiler’de yakalanan suç makinesi adliyeye sevk edildi

Şüphelinin çıkışı

Polis Akalan Hırsız Benzin Polis Ekipleri 

-Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Etiler'de polis ekiplerinde kaçarken 3 araca çarptıktan sonra kıskıvrak yakalanan suç makinesi Ali Ü. adliyeye sevk edildi. İstanbul’da “Mala zarar verme”, “Konut dokunulmazlığı” ve “oto hırsızlığı” gibi suçlardan 15 farklı aranması ve çok sayıda suç kaydı bulunan 23 yaşındaki Ali Ü. dün öğlen saatlerinde polislerden kaçarken Etiler’de 3 araca çarptı. Yanındaki iki erkek ve bir kadınla olay yerinden taksiye binerek kaçan Ali Ü. yakınlardaki bir benzinlikte Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.
İlgili Foto Galeriler
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı