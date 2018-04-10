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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Etçi Nusret’in Paşalı Külliyesi inşaatı bitiyor

Etçi Nusret’in Paşalı Külliyesi inşaatı bitiyor

Külliyenin inşaatının dışarıdan görüntüsü

Kütüphane Kubbe 

-İnşaatın içinden görüntü
-İşçilerin çalışması
-Abdurrahman Gökçe ile röportaj
-Sinan Gökçe ile röportaj
-Genel ve detay

( ERZURUM -HD) ERZURUM

- Şenkaya İlçesi'nin Paşalı Mahallesinde 4 bin metrekare üzerine yaptırılacak cami, kütüphane, imam evi, taziye evi ve gasilhaneden oluşan külliyede son aşamaya gelindi. 20 Nisan’da açılışa hazırlanan külliyenin inşaat sorumlusu Abdurrahman Gökçe, “Camimizin özelliği içi dışı mermer olması ayrıca 17 metre yükseklikte tek kubbesi olan bir cami bahçe duvarlarının tamamı mermerden yapılıyor. Külliyemizin inşaatında son aşamaya gelindi. Nisan ayının 20 sinde açılışını tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.
İnşaatta çalışan Sinan Gökçe, “Nusret Bey sayesinde köyümüze eşi benzeri olmayan bir eser yapıldı. Bu nedenle Nusret Bey'e sonsuz teşekkür ediyoruz. Gerçekten de bu çevrede böyle bir cami yok, köyümüze değer kattı” dedi.

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