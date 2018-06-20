Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Et yüklü kamyon boya yüklü kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı Video

Et yüklü kamyon boya yüklü kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı Video

KAZA YAPAN ARAÇ DETAY

İlk Müdahale Karya Trafik Kazası Bild Sağlık Ekipleri 

-BOYA YÜKLÜ KAMYON DETAY
-YARALI DETAY
-OLAY YERİ GENİŞ DETAY

( DÜZCE -HD)- Kazada kamyon kabininde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı DÜZCE

- TEM otoyolu Sakarya-Düzce İl sınırında et yüklü kamyonun boya yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında kamyon kabininde sıkışan sürücü ağır yaralandı. Yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı. Kaza, Düzce - Sakarya İl sınırı TEM Otoyolu Karasait Mahallesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuayip S., idaresindeki 34 HR 9989 et yüklü kamyon sürücüsü önünde seyir halinde olan Salih C., idaresindeki 28 K 6114 boya yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpma sonucu Şuayip S., kamyon içinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kaza sonrası yaralıyı sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri daha sonra yaralıyı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Öte yandan kaza sonrası TEM otoyolunda trafik kısa süreliğine durdu. Karayolları ekiplerinin yolu temizlemesi sonrası yol trafiğe açıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Feci kaza! Araçları taşıyan çekiciye taksi çarptıFeci kaza! Araçları taşıyan çekiciye taksi çarptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı