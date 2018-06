Et yüklü kamyon boya yüklü kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı

-BOYA YÜKLÜ KAMYON DETAY

( DÜZCE -HD)- Kazada kamyon kabininde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı DÜZCE



- TEM otoyolu Sakarya-Düzce İl sınırında et yüklü kamyonun boya yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında kamyon kabininde sıkışan sürücü ağır yaralandı. Yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı. Kaza, Düzce - Sakarya İl sınırı TEM Otoyolu Karasait Mahallesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuayip S., idaresindeki 34 HR 9989 et yüklü kamyon sürücüsü önünde seyir halinde olan Salih C., idaresindeki 28 K 6114 boya yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpma sonucu Şuayip S., kamyon içinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kaza sonrası yaralıyı sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri daha sonra yaralıyı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Öte yandan kaza sonrası TEM otoyolunda trafik kısa süreliğine durdu. Karayolları ekiplerinin yolu temizlemesi sonrası yol trafiğe açıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.