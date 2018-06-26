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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Et yiyen örümcek Bilecik'te görüldü İzle

Et yiyen örümcek Bilecik'te görüldü İzle

-Örümcekten detay

İran Muhabir Et Yiyen Örümcek Bulduk Hayvan 

--Yapılan rop
-Görüntü Bilecik İHA klasörü içinde Bilecik Örümcek adlı video

( BİLECİK -ÖZEL)- Bu örümcek Bilecik'te ilk defa görüldü- Vatandaş uyarıldı, görüldüğünde yetkililere haber verin- Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı;- "Bu örümceği ilimizde ilk defa görüyoruz"- "Örümcek yerden yaklaşık 1 metre zıplıyor"- "İlimizde gerekli ilaçlama çalışmaları başlattık" BİLECİK

- Vatandaşların korkulu rüyalarından biri olan 'Sarı Ömer' ve 'Sarı Kız' lakaplı et yiyen örümcek, Bilecik'te ilk defa görülürken inceleme altına alındı. Halk arasında sarı Ömer örümceği olarak bilinen eklembacaklı hayvan, Türkiye'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde bulunuyor. Genellikle kurak yerleri seven bu örümcek, et ile beslendiği için insan sağlığı açısından bazı riskler oluşturuyor. Diğer örümcek türlerinden farklı olan ve Bilecik'te ilk defa görülen 'Sarı Kız' için gerekli önlemler de alındı. Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir kavanoz içinde muhafaza edilen örümcek; böcek, sinek ve et ile besleniyor. Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, konu ile ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Barınağımızda 'sarı Ömer' veya 'sarı kız' denen örümceği bulduk. Bu örümcek Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunmakta. Ayrıca Irak, İran tarafında çöllerde yaşayan bir örümcek. Bu örümcek ağzından salgıladığı enzimlerle insanları zehirlemiyor fakat orayı çürütüp et yeme özellikleri mevcut. Etle beslenen bir hayvan, etçil bir hayvan" dedi.
"Görüldüğünde hemen bize bilgi versinler" Avcı böceğin kente kamyon veya tırların üzerinde geldiğini tahmin ettiklerini anlatarak, "Örümcek, ilimizin İstanbul, Ankara, Antalya yolu üzerinde olduğumuz için muhtemelen onlardan tırların üstünde geldi. Vatandaşlarımızın da gördüğü zaman bize haber vermeleri, bilgi vermeleri iyi olur. İlaçlama çalışmalarımızı da ilimizde başlattık. Bu örümceği ilimizde ilk defa görüyoruz. Buralarda gözükmeyen bir tür. Örümceği üniversiteye vereceğiz. Üniversitede çalışmalarını, incelemelerini yapacaklar" ifadelerini kullandı. "Örümcek yerden yaklaşık 1 metre zıplıyor" Örümcek hakkında bilgi veren Avcı, "Örümcek yerden yaklaşık 1 metre yukarı zıplıyor ve ısıya duyarlı hareket ediyor. Diğer örümcekler insandan kaçarken bu direkt ısırmak için insanların üzerine üzerine geliyor. Bunu da sinekle besliyoruz, et artıklarıyla besliyoruz. Üniversiteye teslim edeceğiz onlar incelemelerini, çalışmalarını yapacaklar. Genellikle kurak yerleri seven et yiyen örümcek insan sağlığı açısından büyük risk oluşturmaktadır. Bu böceğin cinsi örümcek olarak geçse bile aslında diğer örümcek türleriyle pek bir özelliği bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

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