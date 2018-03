Et hırsızlarına özel harekat destekli baskın kamerada Haberi

-Hırsızlık güvenlik kamera görüntüleri

-Zanlıların çıkışı



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul'da et hırsızlığı yapan 10 kişilik şebeke, özel harekat destekli operasyonla çökertildi. Nefes kesen operasyon kameralara yansırken, şebekenin daha önce kamyonlardan mazot hırsızlığı yaptığa ancak et fiyatlarının artmasıyla et hırsızlığına yöneldiği belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri İstanbul'da bir süredir çeşitli hırsızlıklar yapan şebekeyi takibe aldı. Şebekenin önce tekstil malları çaldıklarını, ardından da mazot hırsızlığına yöneldiklerini belirleyen ekipler, incelemelerini yoğunlaştırdı. Şebeke üyelerinin park halindeki kamyonların yanına yaklaşarak depo kapaklarını kırdıkları ve kurdukları özel düzenekle mazot depolarını boşalttıkları tespit edildi. Takibi sürdüren ekipler, bir süre sonra şebekenin et fiyatlarının artmasından dolayı et hırsızlığına başladığını belirledi. Gaziosmanpaşa'da bir et toptancısına giren zanlıların 1 ton 800 kilogram et çaldıkları bilgisine ulaşıldı. Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler yapılan teknik ve fiziki takibin ardından önce zanlıların kimliklerini tespit etti. Şebekeye yönelik operasyon düzenleyen ekipler, 22 Mart'ta İstanbul'da 9 ilçede 14 ayrı adrese özel harekat polisi desteğiyle baskın düzenledi.

Baskınlarda liderliğini Ercan K.(45)'in yaptığı 10 kişilik hırsızlık şebekesi çökertildi. Şüpheliler tarafından kiralanan soğuk hava deposunda 10 Mart'ta Gaziosmanpaşa'da bir et toptancısından çalınan 1 ton 800 kilogram etin 1 tonu ele geçirildi. Kalan etlerin bir kısmının kasaplara satıldığı bir kısmının ise şebeke üyeleri tarafından yenildiği belirlendi. Şüpheliler poliste işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.