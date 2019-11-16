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16 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Eşyalarla tehlikeli yolculuk kamerada Haberi

Eşyalarla tehlikeli yolculuk kamerada Haberi

yolculuktan görüntü

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Kamera Uttu Tehlikeli Yolculuk 


- Gaziantep’in Nizip ilçesinde ev eşyalarını taşıyan bir ailenin kamyonetin kasasındaki tehlikeli yolculuğu görüntülendi.Gaziantep- Nizip karayolunda seyreden kamyonetteki ailenin tehlikeli yolculuğu görüntülendi. Ev eşyalarının bulunduğu kamyonette yolculuk yapan aile, tehlikeye aldırış etmedi. Ev eşyalarıyla dolu kamyonetin kasasının köşesinde yolculuk yapan aile, kameraları görünce yüzlerini kapatmaya çalıştı. Eşyalarla birlikte yolculuk eden 5’i çocuk 10 kişinin seyahati yürekleri ağza getirdi. Kamyonet seyir halindeyken kasanın kenarına oturup ayaklarını sallayarak seyahat etmesi de korkuttu. Gaziantep’e doğru ilerleyen kamyonet bir süre sonra gözlerden kayboldu.
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