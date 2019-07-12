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12 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Eşyaların üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

Eşyaların üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

yolculuktan detay

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Kamera Kışla Tehlikeli Yolculuk 


- Gaziantep’te eşya taşıyan kamyonetteki iki kişi tehlikeye aldırış etmeden yolculuk etti. Gaziantep’te eşya dolu bir kamyonet tehlikeli bir şekilde seyir etti. Yürekleri ağza getiren kamyonun kasasında yolculuk eden şahıs ise çevresindeki şaşkın bakışlara aldırış etmeden yoluna devam etti. Kamyonet ara mahallelerde ilerlerken eşyaların üzerinde oturan iki şahıs ise canını hiçe sayarak yoluna devam ettiler.
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