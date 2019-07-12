Eşyaların üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada



- Gaziantep’te eşya taşıyan kamyonetteki iki kişi tehlikeye aldırış etmeden yolculuk etti. Gaziantep’te eşya dolu bir kamyonet tehlikeli bir şekilde seyir etti. Yürekleri ağza getiren kamyonun kasasında yolculuk eden şahıs ise çevresindeki şaşkın bakışlara aldırış etmeden yoluna devam etti. Kamyonet ara mahallelerde ilerlerken eşyaların üzerinde oturan iki şahıs ise canını hiçe sayarak yoluna devam ettiler.

