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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Eşya yüklü kamyonun kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada İzle

Eşya yüklü kamyonun kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada İzle

kız çocuğunun yolculuğu

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( İSTANBUL -ÖZEL)- Nişantaşı'nda kız çocuğunun tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi İSTANBUL

- Nişantaşı'nda bir kız çocuğunun eşya yüklü kamyonun kasasında yaptığı tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı. Olay, Şişi Nişantaşı'nda dün öğle saatlerinde meydana geldi. Bir kız çocuğunun eşya yüklü kamyonun kasasındaki tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi. Seyir halindeki kamyonun kasasında tedbirsiz bir şekilde oturarak yolculuk yapan kız çocuğu çevredeki sürücüler tarafından görüntülendi. Kameralara yansıyan görüntülerde, kasasında eşya yüklü olan bir kamyonun trafikte seyir halinde olduğu görülüyor. Kasada yüklü olan eşyaların yanında ise bir kız çocuğu tedbirsiz bir şekilde yolculuk yapıyor.
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