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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Eşya yüklü kamyonetin kasasında tehlikeli yolculuk kamerada İzle

Eşya yüklü kamyonetin kasasında tehlikeli yolculuk kamerada İzle

tehlikeli yolculuktan görüntü

( BURSA ) BURSA

Kamera Uttu Cep Telefonu Tehlikeli Yolculuk 


- Bursa'da trafikte çekilen görüntüler yürekleri ağza getirdi. Eşyaların yüklü olduğu kamyonetin arkasında bulunan iki kişiden birisinin yaptığı hareketler görenleri korkuttu. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.Bursa-Ankara yolunda seyir halinde olan eşya yüklü kamyonetin arkasında bulunan bir kişi hareket halindeki araçta iki ayağını dışarıya çıkararak bir süre böyle yolculuk yaptı. Ardından hiçbir önlem almadan şahsın ayakta yolculuk etmesi görenlerin yüreklerini ağza getirdi. O anlar ise saniye saniye bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kamyonet bir süre sonra gözden kayboldu.
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