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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Eşya dolu kamyonetin kasasında tehlikeli yolculuk

Eşya dolu kamyonetin kasasında tehlikeli yolculuk

Gencin tehlikeli yolculuğu detayları

Kırköy Kamera Turan Genç Irak Tehlikeli Yolculuk 

-Yolda seyir halinde iken detay
-Uzaklaşması detay
-Genel görüntü ve detay

( İSTANBUL - ÖZEL)Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada- Eşya dolu araçta tehlikeye aldırış etmedi İSTANBUL

- E5 karayolu üzerine seyir halindeki kamyonetin kasasında tehlikeli bir şekilde yolculuk yapan genç yürekleri ağza getirdi. Olay, akşam saatlerinde E5 karayolu Bahçelievler mevkiinde yaşandı. Bakırköy istikametine doğru seyreden eşya dolu bir kamyonetin en arka kısmında oturan genç dikkat çekti. Gencin kamyonetin kasasında tehlikeli şekilde oturması diğer sürücülerin yüreklerini ağza getirdi. Tutunduğu ipi bıraktı kazaya davetiye çıkardı Kasanın köşesindeki demirin üstüne oturan genç, sadece bir ipe tutundu. Ara sıra tuttuğu ipi de bırakan genç, olası bir kazaya davetiye çıkardı. Gencin ayaklarını demirin üstünde uzatıp rahat tavırlarla yolculuk yapması bu kadarına da pes dedirtti. Gencin canını hiçe saydığı anlar kameralara yansıdı.
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