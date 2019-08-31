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31 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Esrarları pekmez bidonuna gizlemişler

Esrarları pekmez bidonuna gizlemişler

Pekmez bidonu içinden çıkan esrar maddesi

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs Trol 

-Tütün çuvalı içinden çıkan esrar maddesi
-Ele geçirilen esrar maddelerinin sergilenmesi

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- Diyarbakır’da yolcu minibüslerinde yapılan aramalarda, pekmez bidonu ve tütün çuvalı içerisine gizlenmiş toplam 4 kilo 800 gram esrar maddesi ele geçirildi. Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sur ilçesi Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı önünde 30 Ağustos’ta yol kontrol ve arama faaliyeti icra edildiği belirtildi. Açıklamada, ‘’Bir yolcu minibüsü içerisinde şüpheli hareketler sergileyen bir şahsın üstünde ve eşyasında arama kararına istinaden yapılan aramada minibüsün bagajında şahsa ait pekmez bidonu içerisine gizlenmiş 3 ayrı paket halinde ve satışa hazır 2 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirilmiş, ayrıca aynı gün başka bir yolcu minibüsü içerisinde şüpheli tavırlar sergileyen bir şahsın üstünde ve eşyasında yapılan aramada minibüsün bagajında şahsa ait tütün çuvalı içerisine gizlenmiş 4 ayrı paket halinde ve satışa hazır 2 kilo 300 gram esrar maddesi olmak üzere iki ayrı olayda toplam 4 kilo 800 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak, ele geçirilen uyuşturucu maddesi muhafaza altına alınmış, şüpheliler hakkında adli işlemlere başlanılmıştır.Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir’’ denildi.
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