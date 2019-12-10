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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Esrarı plastik varilde saklayan torbacılara operasyon: 3 tutuklama

Esrarı plastik varilde saklayan torbacılara operasyon: 3 tutuklama

Ekipler tarafından varil içerisindeki uyuşturucu maddelerin çıkartılması

Polis Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde Polis Ekipleri 

-fotoğraflar

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’de polis ekipleri tarafından düzenlenen torbacı operasyonunda yapılan aramalarda plastik varil içerisinde 8 kilo 335 gram esrar ve 1 kilo 40 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Gölcük Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından ‘torbacı’ olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde yapılan aramalarda plastik varil içerisine zulalanmış halde 8 kilo 335 gram esrar ve 1 kilo 40 gram kenevir tohumu ile şahısların yapılan üst aramalarında 1 adet ruhsatsız tabanca, 22 adet fişek ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında işlem yapılırken, F.B., K.O., M.Ö. isimli 3 kişi ‘uyuşturucu ticareti yapma’ suçundan adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 3 şahsın da tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

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