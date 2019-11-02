Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Esra Erol 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı

Esra Erol 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı

İstanbul Adliyesi arşiv görüntüleri

Gizlilik Kararı Güvenlik Önlemi Televizyon Programı Suç Duyurusu Basın Mensupları 

-Esra Erol arşiv görüntüleri

( İSTANBUL )- Erol’un yargılandığı dava için güvenlikten ‘özel’ önlem- Salon önünde önlem alan güvenlik, basın mensuplarını duruşmaya almadı, Erol’u arka kapıdan çıkarttı İSTANBUL

- Sunucu Esra Erol, özel bir kanaldaki televizyon programında bir kişinin fotoğraflarını izinsiz yayınladığı gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Erol, için üst düzey güvenlik önlemi alan güvenlik görevlileri, basın mensuplarının duruşmaya girmesine dosyada gizlilik kararı olduğu iddiasıyla engel oldu. Dosyada gizlilik kararı olmadığı ortaya çıkarken, basın mensuplarının görüntü almaması için Esra Erol salonun arka kapısından çıkarıldı. Sunucu Esra Erol, özel bir televizyon kanalında yaptığı programda, bir kişinin fotoğraflarını izinsiz yayınladığı gerekçesiyle davalık oldu. İddialara göre televizyon programına katılan Melek Akar, kızı olduğunu iddia ettiği Hasibe Nur Babaoğlan’ın fotoğraflarını programda izinsiz bir şekilde yayınlattı. Olaya ilişkin savcılığa yapılan suç duyurusunun ardından programın sunucusu Esra Erol ve Hasibe Nur Babaoğlan'ın annesi olduğunu iddia eden Melek Akar hakkında dava açıldı. Esra Erol ve Melek Akar’ın ‘Özel hayata ilişkin görüntüleri ve sesleri ifşa etmek’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Duruşmaya sanık Esra Erol ile avukatı katıldı.
Esra Erol’un korumasından gazeteciye tehdit Duruşma öncesinde davayı takip etmek için gelen bir gazeteci Erol'un koruması tarafından, "Duruşma salonuna girerseniz farklı muamele görürsünüz" diyerek tehdit edildi ve salondan çıkarıldı. Güvenlikten Erol için ‘özel’ önlem Öte yandan duruşma esnasında adliyenin güvenlik görevlileri tarafından güvenlik önlemi alındı. Gizlilik kararı olduğu iddiasıyla basın mensupları salona alınmazken, güvenlik amiri duruşma süresince alınan güvenlik önlemini yerinde inceledi. Basın mensuplarının görüntü almaması için Esra Erol arka kapıdan çıkarılırken, dosyada gizlilik kararı olmadığı öğrenildi. Duruşmada savunmasını yapan sanık Esra Erol’un, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini istediği öğrenildi. Savunmasının ardından mahkeme, Esra Erol’un duruşmalara gelme zorunluluğunun ortadan kaldırarak eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. İddianameden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, özel bir televizyon kanalında yayınlanan Esra Erol’da isimli programda sanık Melek Akar’ın müştekinin annesi olduğu yönünde asılsız iddialarda bulunduğu, sürekli telefonla arayarak müştekiyi rahatsız ettiği, programa katılması, kan vermesi yönünde sürekli baskı kurduğu, fotoğraflı basın ve yayın yoluyla izinsiz yayınlattığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi. İddianamede, sanıkların ‘Özel hayata ilişkin görüntüleri ve sesleri ifşa etmek’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralıİki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralı
Fuhşun Şifresi lüks ArabaFuhşun Şifresi lüks Araba
Kafa Kesen Teröristin 4 Öğrencisi Kocaelide YakalandıKafa Kesen Teröristin 4 Öğrencisi Kocaelide Yakalandı
Ankarada Trafik Kazası: 2 Ağır YaralıAnkarada Trafik Kazası: 2 Ağır Yaralı
Otomobilde Basıldılar!Otomobilde Basıldılar!
Dönerinin Getirilemeyeceğini Öğrenince Cinnet GetirdiDönerinin Getirilemeyeceğini Öğrenince Cinnet Getirdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı