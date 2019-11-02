Esra Erol 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı

-Esra Erol arşiv görüntüleri



( İSTANBUL )- Erol’un yargılandığı dava için güvenlikten ‘özel’ önlem- Salon önünde önlem alan güvenlik, basın mensuplarını duruşmaya almadı, Erol’u arka kapıdan çıkarttı İSTANBUL



- Sunucu Esra Erol, özel bir kanaldaki televizyon programında bir kişinin fotoğraflarını izinsiz yayınladığı gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Erol, için üst düzey güvenlik önlemi alan güvenlik görevlileri, basın mensuplarının duruşmaya girmesine dosyada gizlilik kararı olduğu iddiasıyla engel oldu. Dosyada gizlilik kararı olmadığı ortaya çıkarken, basın mensuplarının görüntü almaması için Esra Erol salonun arka kapısından çıkarıldı. Sunucu Esra Erol, özel bir televizyon kanalında yaptığı programda, bir kişinin fotoğraflarını izinsiz yayınladığı gerekçesiyle davalık oldu. İddialara göre televizyon programına katılan Melek Akar, kızı olduğunu iddia ettiği Hasibe Nur Babaoğlan’ın fotoğraflarını programda izinsiz bir şekilde yayınlattı. Olaya ilişkin savcılığa yapılan suç duyurusunun ardından programın sunucusu Esra Erol ve Hasibe Nur Babaoğlan'ın annesi olduğunu iddia eden Melek Akar hakkında dava açıldı. Esra Erol ve Melek Akar’ın ‘Özel hayata ilişkin görüntüleri ve sesleri ifşa etmek’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya sanık Esra Erol ile avukatı katıldı.

Esra Erol’un korumasından gazeteciye tehdit Duruşma öncesinde davayı takip etmek için gelen bir gazeteci Erol'un koruması tarafından, "Duruşma salonuna girerseniz farklı muamele görürsünüz" diyerek tehdit edildi ve salondan çıkarıldı. Güvenlikten Erol için ‘özel’ önlem Öte yandan duruşma esnasında adliyenin güvenlik görevlileri tarafından güvenlik önlemi alındı. Gizlilik kararı olduğu iddiasıyla basın mensupları salona alınmazken, güvenlik amiri duruşma süresince alınan güvenlik önlemini yerinde inceledi. Basın mensuplarının görüntü almaması için Esra Erol arka kapıdan çıkarılırken, dosyada gizlilik kararı olmadığı öğrenildi. Duruşmada savunmasını yapan sanık Esra Erol’un, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini istediği öğrenildi. Savunmasının ardından mahkeme, Esra Erol’un duruşmalara gelme zorunluluğunun ortadan kaldırarak eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. İddianameden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, özel bir televizyon kanalında yayınlanan Esra Erol’da isimli programda sanık Melek Akar’ın müştekinin annesi olduğu yönünde asılsız iddialarda bulunduğu, sürekli telefonla arayarak müştekiyi rahatsız ettiği, programa katılması, kan vermesi yönünde sürekli baskı kurduğu, fotoğraflı basın ve yayın yoluyla izinsiz yayınlattığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi. İddianamede, sanıkların ‘Özel hayata ilişkin görüntüleri ve sesleri ifşa etmek’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



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