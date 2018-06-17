Espark'tan Babalar Günü'ne özel etkinlik

-Leyla Geçer ile röportaj

-Etkinlikten detaylar



( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR



- ECE Türkiye tarafından yönetilen Espark Alışveriş Merkezi, Babalar Günü dolayısıyla 'Orta Kafa Gol' isimli bir etkinlik gerçekleştirdi. 15-17 Haziran tarihleri arasında düzenlenen etkinliğe katılım gösteren ziyaretçiler, VR gözlükler ile kurulan dev ekrandaki hedeflere gol atmaya çalıştılar. Etkinlikte doyasıya eğlenen ziyaretçiler aynı zamanda Espark’tan sürpriz hediyeler kazandılar. Orta Kafa Gol’de boy gösteren Erhan Tomas isimli vatandaş, çok güzel bir etkinlik olduğunu söyledi.



Tomas, "Bizim için sosyal bir etkinlik oluyor. Çocuklarımız için, Eskişehir için güzel olduğunu düşünüyorum. Benim çocuğum biraz küçük. İnşallah büyüdüğünde hediye olur, resim olur, şiir olur kutlarız birlikte diye düşünüyorum" dedi.

"Babamı kaybedeli çok oldu ama bütün babaların Babalar Günü’nü kutluyorum" Babasını kaybeden Leyla Geçer ise tüm babaların bu özel günlerini kutladığını belirterek şunları söyledi; "Babamı kaybedeli çok oldu ama bütün babaların Babalar Günü’nü kutluyorum. Herkesin yüzünde gülümseme her zaman olsun istiyorum. Etkinlikle ilgili olarak bir baba olmadığı için ben oynadım. Çok keyifliydi. Geçen sene de buna benzer bir şeye yine denk gelmiştim ve yine oynamıştım. Eskişehir’in yapmış olduğu bu atraksiyonlu şeyleri çok seviyorum. Şehir olarak çok seviyorum. Yapılan organizasyon da çok güzel."

