Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
ESOGÜ’den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda anlamlı video

ESOGÜ’den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda anlamlı video

Sosyal medyaya yüklenen video

( ESKİŞEHİR )- ESOGÜ’den “Hürriyetin ve Cumhuriyetin kutlu olsun” videosu ESKİŞEHİR

Sosyal Medya İletişim Dell Mürşid Öğrenciler 


- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin (ESOGÜ) Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96’ncı yıl dönümü için hazırladığı anlamlı video sosyal medyada büyük beğeni topladı. ESOGÜ Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hazırlanan videoda çeşitli bilimsel, sosyal-kültürel faaliyetlerde bulunan ESOGÜ öğrencileri yer alırken tüm gençliğe Cumhuriyetin kazanımlarını anımsatan cümleler dikkat çekti. Videoda gençliğe hitaben şu ifadelere yer verildi, “Unutma, hürriyetin için ödenen bedelleri. Hatırla, sana emanet edilen Cumhuriyetin erdemlerini. Anımsa, seni hayat damarlarına bağlayan atanı. Ve sarıl hayattaki en hakiki mürşide sımsıkı. Üret. Bir daha çiğnenmesin diye toprakların. Ve korkma. Sönmeyecek son ocağın, inmeyecek o bayrağın altında asla korkma. Hürriyetin ve Cumhuriyetin kutlu olsun”
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı