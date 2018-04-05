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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
ESOGÜ'de silahlı saldırı: 4 ölü

ESOGÜ'de silahlı saldırı: 4 ölü

olay yerinden görüntü

Silahlı Saldırı Allah Güvenlikçi Sağlık Ekipleri Saldırı 

-sağlık ekiplerinden görüntü
-yaşanan gerginlik
-detaylar

( ESKİŞEHİR -3) ESKİŞEHİR

- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, Eğitim Fakültesindeki silahlı saldırıda ölenlerin sayısının 4 olduğunu açıkladı.
Prof. Dr. Gönen, yaptığı açıklamada, "Volkan ismindeki bir araştırma görevlimiz, dekan beyin odasına giriyor. Dekan bey orada tesadüfen yokmuş. Fatih bey varmış, onu vurmuş. Daha sonra dekan yardımcımız ve üst katta 2 araştırma görevlimizi de vurmuş. Daha sonra elinde tabanca ile binayı terk ettikten sonra güvenlikçilerimiz takip ekmişler. Biraz ileride polis derdest etmiş. Durum bundan ibaret. Şu anda şimdilik 4 ölümüz var. Başımı sağ olsun. Osmangazi Üniversitesi camiası olarak inşallah bu tür hadiseleri bir daha yaşamayız. Başımız sağ olsun” dedi.

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