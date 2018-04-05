ESOGÜ'de hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizi ve baygınlık geçirdi

-Sinir krizi ve baygınlık geçiren aile yakınlarından detaylar

-Genel detaylar



( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR



- Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) yaşanan silahlı saldırı sonrası hayatını kaybedenlerin bazı yakınları sinir krizi ve baygınlık geçirdi. Öğle saatlerinde yaşanan silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden kişilerin yakınları ESOGÜ Eğitim Fakültesi önüne akın etti. Üç akademisyen 1 fakülte sekreterinin hayatını kaybettiği olayda ölüm haberini alan aile yakınları sinir krizi ve baygınlık geçirdi. Fakülte önüne sevk edilen çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi, fenalık geçiren aile yakınlarına müdahale etti.

