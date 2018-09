ESO Meslek Grupları Firma ve Ürün Tanıtım Fuarı başladı Haberi

-Celalettin Kesikibaş ve Karun Karacan'ın konuşmaları

Meslek grupları birbirini tanıyacak- ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş;- "Bu fuarın amacı birbirimizi tanımak, anlamak ve ticaretlerimizi geliştirmek"- "İthalatın önünü kesiyor olmamız gerekiyor"



- Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Meslek Grupları Firma ve Ürün Tanıtım Fuarı kapsamında metal eşya imalat sanayi üreticileri bir araya geldi. ESO tarafından ilk defa gerçekleştirilen ‘Meslek Grupları Firma ve Ürün Tanıtım Fuarları’, sanayicilerin birbirini daha çok tanıması ve işbirliğine katkı sunması amacıyla düzenleniyor. Bugün başlayan ve 3 ay devam edecek olan fuarda 16 meslek komitesi farklı günlerde stantlarını açarak bilgiler verecek. Metal eşya imalat sanayi üreticilerinin katıldığı 12. Meslek Komitesi ile başlayan etkinliğe katılım yoğun olurken, tek tek stantları gezen sanayiciler, firmaların yaptığı işler hakkında bilgiler aldı. “Bu fuarın amacı birbirimizi tanımak, anlamak ve ticaretlerimizi geliştirmek” ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ve AK Parti Milletvekili Harun Karacan’ın katılımlarıyla düzenlenen fuar, ESO’da yapılan kurdele kesimi ile açıldı. Açılışta konuşma yapan ESO Başkanı Kesikbaş, Eskişehir Sanayi Odası için önemli bir gün olduğunu ifade ederek, “Seçim öncesinde ve sonrasında hep birbirimize şikayet ettiğimiz konuştuğumuz, aslında birbirimizi tanımıyoruz, yan komşumuz ne iş yapıyor bilmiyoruz dediğimiz bir olgu vardı. Bu olgunun üzerine çalıştık ve dedik ki, her komite, her meslek grubu için Eskişehir Sanayi Odasının alt katında bir fuar düzenleyelim. Birbirimizle tanışalım. Bu fuarın amacı ve bundan sonra da geleneksel olacak, daha çok birbirimizi tanımaya yönelik, birbirimizin ne iş yaptığını bilmeye, anlamaya ve birbirimizle ticaretlerimizi, işlerimizi geliştirmeye yönelik bir çalışma. Her hafta bir komitenin toplantısı ve fuarı yapılacak. Sabah saat 10.00’da başlayacak 17.00 gibi bitecek” şeklinde konuştu.

“Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olduğu dönem” Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç olunan dönem olduğunu söyleyen Başkan Kesikbaş, “Ben buradan tüm sanayici dostlarımıza, çevredeki tüm sanayici ve ticaret erbabı insanlara da sesleniyorum gelin, görün, ne iş yapıyoruz. Çünkü şu da önemli, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olduğu dönem. İthalatın önünü kesiyor olmamız gerekiyor. Birbirimizle de daha fazla ticaret yapıyor olmamız gerekiyor. Birbirimizden alışveriş yapmamız gerekiyor. Bu anlamda, bu fuarlar Aralık ayına kadar devam edecek. Aralık ayının ilk haftası Yerli Malı Haftası. ‘İthal Mallara Son!’ diye bir fuarımız, bir etkinliğimiz olacak. Amacımız, yurt dışından ithal ettiğimiz ürünleri sergileyip, bu ürünleri yapabilme kabiliyetine sahip firmaları da buraya getirip paramızın yurt içinde kalmasını sağlamak. Bununla birlikte Ar-Ge fuarları, tasarım fuarları da burada gerçekleştirilecek” dedi.

“Bu dönemde özellikle çok çalışacağız, çok üreteceğiz, çok satacağız” Başkan Kesikbaş’ın ardından konuşan AK Parti Milletvekili Harun Karacan, bu dönemde çok çalışılması gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Sanayici geliyor, demir kapıların arkasına giriyor, akşam vakti kendisi oradan çıkıyor evine gidiyor. Ne komşusuyla irtibatı var ne de komşusunun ne iş yaptığı ile ilgili bir bağı yok. Hele komitelerin arasında hiçbir bağ yoktu. Bu çok güzel bir fikir elinize sağlık. Şunu özellikle söylemek istiyorum. Bu dönemde özellikle çok çalışacağız, çok üreteceğiz, çok satacağız. İnşallah hepinizin kazancı bereketli olur, yolunuz açık olur. Bir her zaman söylüyoruz, bu şehrin evladı olarak 7 gün 24 saat emrinizdeyiz. Nerede ne konunuz varsa sizlerle beraberiz.”