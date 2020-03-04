Esnaftan SİHA ve İHA için TSK’ya büyük bağış

-Dükkanın bulunduğu caddede asılan dev bayraktan görüntü

-Esnaf Metin Karakuş’tan röp.

-Müşterilerle ilgilenirken görüntü

-Genel ve detay



( ADIYAMAN ) -- Adıyaman’da bir esnaf İHA ve SİHA yapımında kullanılmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri Geliştirme Vakfına 100 bin TL bağışladı ADIYAMAN



- Bahar Kalkanı Harekatıyla Türk Milletini gururlandıran SİHA ve İHA’ların yapımında kullanılmak üzere Adıyaman’da bir esnaf Türk Silahlı Kuvvetleri Geliştirme Vakfına 100 bin TL bağışladı. Suriye’nin İdlib şehrinde 36 askerimizin şehit edilmesinin ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatında büyük başarı gösteren TSK Hava Savunma Sistemleri, SİHA ve İHA’lar Türk Milletini gururlandırdı. Türk Ordusunun Suriye’de verdiği mücadelede önemli bir görev üstlenen Hava Savunma Sistemleri, SİHA ve İHA’ların daha fazla üretilmesi ve görev almasını isteyen vatandaşlar desteklerini eksik etmiyor. Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 2 ağabeyi ile beraber esnaflık yapan Metin Karakuş, Hava Savunma Sistemleri, SİHA ve İHA’lar da kullanılmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri Geliştirme Vakfına 100 bin TL bağışta bulundu. Kahta ilçesinde pastane ve susam işleme tesisi işleten Metin Karakuş, 36 askerimizin İdlib’de şehit edilmesiyle çok üzüldüklerini, yerli ve milli hava savunma sistemleri, SİHA ve İHA’ların önemli görev yapmasıyla gururlandıklarını dile getirdi. Dükkanının bulunduğu caddede dev Türk Bayrağı asan Metin Karakuş, Türk Silahlı Kuvvetlerine nasıl bir katkı sunabilir diye ağabeyleri ile istişare ettiğini belirterek, “Mamulunuz, geçen günlerde 36 tane şehit haberi aldık. Millet olarak bizi yaraladı. Çok üzüldük. Bu durumdan dolayı ağabeylerimle beraber devletimize, askerimize nasıl bir katkı sağlarız, elimizden ne gelebilir diye düşünürken yerli ve milli olan İHA ve SİHA’larımızın kahraman ordumuza asker kardeşlerimize faydalarını görmemezlikten gelemezdik. Bizim de bir katkımız olsun diye Türk Silahlı Kuvvetleri Geliştirme Vakfına 100 bin liralık para bağışında bulunduk. Bizleri bu seviye getiren Rabbimize ve devletimize şükürler olsun. Biz bize düşeni yerine getirmek için elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Bugün ve bugünden sonra da şanlı ecdadımızın varisleri olduğumuzu göstereceğiz. Gelecek nesillere de aktaracağız. Rabbim ülkemizi ve devletimizi daim eylesin. Dini üzerine sabit kılsın” diye konuştu.

(HT-SD-



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