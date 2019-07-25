Esnaflar arasında silahlı kavga: 2 yaralı Haberi

-Polis ekiplerinden görüntü

-boş kovandan görüntü

-güvenlik önlemlerinden görüntü

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( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep’te iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Seyrantepe Pasajı içerisinde kuaförlük yapan esnaf ile aynı pasaj içerisine güzellik salonu açmak isteyen esnaf arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle öfkelenen iki esnaf, birbirlerine tabancalarıyla ateş etti. Tabancalardan çıkan kurşunlarla iki esnaf da yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin silah seslerini duymasıyla çağrılan ambulanslarla, hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların hastanelerde tedavisi sürüyor. Polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi alırken inceleme yaparak delil topladı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

