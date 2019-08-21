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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Esnafın sopalı park kavgası.... Kavga eden esnaf sivil polisi karşı taraf zannederek yaraladı

Esnafın sopalı park kavgası.... Kavga eden esnaf sivil polisi karşı taraf zannederek yaraladı

sopa ile birbirine vuran esnaflardan görüntüler

Polis Memuru Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Park Kavgası Sivil Polis 

-polis ekiplerinden görüntüler
-olay yerinden görüntüler

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da park yeri yüzünden komşu iki esnaf arasında sopalı kavga çıktı. Çıkan kavgada bir polis memuru hafif yaralanırken, sopalar ile birbirine saldıran esnaflardan 4 kişi gözaltına alındı. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi Çınarönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Daha önce kavgalı iki esnaf arasında park yüzünden yine tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada iki aile birbirine sopalar ile saldırdı. Kavga anı ise kameralara yansıdı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sivil polis ekipleri tarafları ayırırken, esnaflardan bir tanesi karşı taraf zannederek sivil polisi sopa ile yaraladı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralı polis tedavi amaçlı hastaneye kaldırıldı. Bir polis memurunun yaralandığı kavgada çalışma başlatan ekipler iki esnaftan toplamda 4 kişiyi gözaltına aldı.
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