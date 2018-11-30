Esnafa dadanan çete operasyonla çökertildi

-EMNİYET DETAY



(ÇANAKKALE) ÇANAKKALE



- Çanakkale’de birden fazla olaya karıştıkları belirlenen organize suç örgütü üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, örgüt liderinin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine götürüldü. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından örgüt faaliyeti kapsamında esnaf ve vatandaşa baskı tehdit uygulamak, iş yerlerine sahip olmaya çalışmak, çıkar amaçlı örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak, vatandaşlardan zorla para almak, vermemeleri durumunda ölüm ile tehdit etmek suçları üzere bir çok olaya katıldıkları tespit edilen şahısların ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda İ.Ç. isimli şahsın liderlik yaptığı E.B., E.B., T.G.K., N.C., M.A. ve A.E. isimli şahısların şehir merkezinde iş yerlerinin olduğu ve bu şahısların şehir merkezleri içerisinde çeşitli iş yerlerine giderek işletme sahiplerini tehdit ederek iş yerlerine sahip olmaya çalıştıkları, bazı vatandaşlara faiz karşılığında para vererek zor durumda bıraktıkları, şahıslara karşı korku salarak tehdit ile borçlarının karşılığını yüksek miktarda geri istedikleri, bazı vatandaşların araçlarını baskı ve tehdit yolu ile ellerinden aldıkları öğrenildi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, A.A. ve E.B. isimli şahısların bir esnaftan seri numaraları alınmış parayı zorla alırken yakayı ele verdi. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar ve müşteki ifadeleri sonrasında aynı grup içerisinde birlikte hareket ettikleri tespit edilen İ.Ç. liderliğinde E.B., T.G., N.C. ve M.A. isimli şüpheliler il merkezinde farklı bölgelerde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 7 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklanan 7 suç makinesi tutuklanarak Cezaevine gönderildi.

