Esnaf Odaları Birlik Başkanı İsmail Ördü: “Zincir mağazalar gözünü Anadolu’ya dikti” İzle

-ESNAF ODALARI BİRLİK BAŞKANLIĞI DIŞ GÖRÜNTÜSÜ

-BİRLİK BAŞKANI ÖRDÜ'DEN GÖRÜNTÜ

-BİRLİK BAŞKANI İSMAİL ÖRDÜ İLE RÖP

-DETAYLAR



( NEVŞEHİR -ÖZEL-HD)- Ördü, “Zincir mağazalar nüfus oranına göre açılmalı”- Ördü, “Küçük şehirlerde AVM’ler haftada bir gün kapatılmalı” NEVŞEHİR



- Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsmail Ördü, Anadolu kentlerinde zincir mağazaların nüfusa göre açılması gerektiğini söyleyerek, "Zincir mağazalar gözünü Anadolu’ya dikti” dedi.

Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsmail Ördü, son yıllarda artan zincir mağazaların gözlerini Anadolu’ya diktiğini ifade ederken, zincir mağazaların aralarında mesafe olması gerektiğini veya nüfus kriterlerine göre açılmasına izin verilmesi gerektiğini söyledi.



Ördü, “Bu zincir mağazaların kapanması veya olmasın demek artık çok gerçekçi söylemler olmaktan çıktı. Ama buna bir tedbir alınması lazım. Geçtiğimiz günlerde biz Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci’yi ziyaret ettik ve şöyle bir öneride bulunduk. Biz zincir mağazaların nüfusa oranla açılmasını düşünüyoruz. Şöyle ki büyükşehirlerde üç tane zincir mağaza üzerinde yaptığımız çalışmada yaklaşık 6 bin 700 kişiye bir market düşerken ilimize bu sayının 3 bine bazı ilçelerimizde ise 2 bine kadar düştüğünü gördük. Yani biz Anadolu’da zincir mağazalardan büyükşehirdeki esnaflardan çok daha fazla mağdur oluyoruz. Bunun gerekçesini de ben şuna bağlıyorum. Buradaki iş yeri kiralarının ucuz olması biraz daha cazip olması ve alternatiflerin az olması nedeniyle zincir mağazaların gözünü Anadolu kentlerine çevirdiğinin kanaatindeyim. İnşallah bakanlığımızdan da talebimize olumlu cevap gelir. Biz istiyoruz ki zincir mağazaların aralarında mesafe olsun veya nüfus kriteri göz önüne alınarak mağazaların açılmasını izin verilsin istedik. Ancak bu şekilde esnafımızı bitirmesinin önüne geçeceğinin kanaatindeyiz” dedi.

“AVM’ler haftada 1 gün kapatılsın” İsmail Ördü alışveriş merkezleri konusunda Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunun sürekli bir çalışma içerisinde olduğunu belirterek, "Nevşehir gibi küçük şehirlerde AVM’lerin hafta da 1 gün kapatılması esnaflarımıza bir nefes aldırır. Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu çatısı altında genel başkanımızın önderliğinde AVM’ler konusunda sürekli çalışmalar yapılıyor. En son çıkan perakende yasasında da AVM’lerdeki yöresel esnafımızın veya tükenmeye yüz tutmuş mesleklere yer verilmesi gibi çeşitli maddeler konuşulmuştu. Bu maddelerin yeterli olduğunu düşünmüyoruz. AVM’lerin çalışma saatlerinin düzenlenmesi veya haftanın belirli bir gününde kapanması gibi taleplerimiz var. Nevşehir gibi illerden AVM’lerin haftada bir gün kapanması esnafımıza bir soluk aldıracaktır” diye konuştu.



