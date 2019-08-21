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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Esnaf kavgası: 4 gözaltı - BURSA Haberi

Esnaf kavgası: 4 gözaltı - BURSA Haberi

- Olay yerinden detaylar Bursa 'da esnaf kavgası: 4 gözaltı - Dükkanın önüne araç park edilmesinden çıktığı iddia edilen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 4 şüpheli gözaltına alındı - Tarafları ayırmaya çalışan bir polis memuru hafif yaralandıBURSA (AA) - Bursa 'nın merkez Yıldırım ilçesinde iki esnaf arasında çıkan kavgayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.Çınarönü Mahallesi Çınarönü Caddesi'nde iki esnaf arasında tartışma çıktı.Dükkanın önüne araç park edilmesinden çıktığı iddia edilen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya başka kişiler de müdahil oldu.Olayda, taraflar birbirini darbetti. Tarafları ayırmaya çalışan bir sivil polis memuru da yaralandı.Başından hafif yaralanan polis memurunun, kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi.Olay yerinde ayakta tedavi edilen 4 şüpheli daha sonra gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Esnaf Kavgası Hastane Polis Merkezi Polis Memuru Sivil Polis 

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